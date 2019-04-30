Serenay Sarıkaya'yla Kerem Bürsin'in ilişkisini Alman usulü bitirdi

Sevgililer Günü'nde Kerem'den evlenme teklifi alan Serenay Sarıkaya'nın cevap olarak 'Evlenirim ama evlilik sözleşmesi yaparsak' dediği ve çiftin tartıştığı iddia edilmişti. Yakışıklı oyuncu ilişkiyi toparlamaya çalışırken, bu kez Serenay’ın “Harcamalar Alman usulü olsun” fikri yeniden gerginlik yaratmış. Dedikodulara göre Kerem Bürsin, “Tamam evi ben alacağım” dese de evlilik planlarıyla ilgili, ortak düşünceleri olmadığını görmüş ve yollarını ayırmış. Ayrıldıklarında 'İlişkinin heyecanı kalmadı' diyen ünlü çiftin bu iddialar karşısında ne diyeceği merak konusu oldu.

(Güneş)