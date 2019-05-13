Serenay Sarıkaya'nın yeni aşkı kariyerini bitirebilir

SuperHaber yazarı Nuran Yıldız, bugünkü 'Her şey nasıl olacak?' başlıklı yazısında konuya değinerek "Serenay’ın hayatında öyle biri varmış ki, serveti Türkiye sınırlarını çok aşarmış." ifadelerini kullandı. kendisi gibi oyuncu Kerem Bürsin'le ilişkisini geçen haflarda bitiren Serenay Sarıkaya'nın yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi.

İşte Yıldız'ın yazısının ilgili bölümü:

"Önceki yazıda. Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin aşkı bitmişse bitmiştir demiştim ya..

İstanbul’dan dedikodu yağıyor.

Meğer. Serenay’ın hayatında öyle biri varmış ki, serveti Türkiye sınırlarını çok aşarmış.

"ADAMIN İSMİNİ DE SÖYLEDİLER"

Bence. Beyimizin konumu nedeniyle, durum ortaya döküldüğünde Serenay’ın kariyeri biter, adam yürür gider, işte buraya yazıyorum.

Adamın ismini de söylediler, kimsenin yazmadığını ben neden yazayım?

Yıllar önce, kendisine “Televizyonda göründüğünüzden daha güzelsiniz” dediğim Serenay’a hatırlatmak isterim:

Türkiye, şöhret olmak için çok çalışmış, şöhret kalmayı başaramamış yeteneklerin mezarlığıdır."