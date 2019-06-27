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  3. Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı son fotoğraflar Instagram'ı salladı!

Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı son fotoğraflar Instagram'ı salladı!

Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı son fotoğraflar Instagram'ı salladı!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya bugün sosyal medya hesaplarından yeşillik alanda çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Sarıkaya'nın bu fotoğrafları Türk ve yabancı hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Kerem Bursin ile ayrıldıktan sonra Çağatay Ulusoy ile barışacakları iddiası ortaya atılan Serenay Sarıkaya sosyal medyada ses getirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu bugün Instagram hesabından birbirinden iddialı üç fotoğraf yayınladı.

Serenay Sarıkaya'ya takipçileri tarafından 'Çok güzelsin, bu kadar güzel olunur mu?' yorumlarını yaptı.

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