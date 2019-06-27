Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı son fotoğraflar Instagram'ı salladı!

Kerem Bursin ile ayrıldıktan sonra Çağatay Ulusoy ile barışacakları iddiası ortaya atılan Serenay Sarıkaya sosyal medyada ses getirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu bugün Instagram hesabından birbirinden iddialı üç fotoğraf yayınladı.

Serenay Sarıkaya'ya takipçileri tarafından 'Çok güzelsin, bu kadar güzel olunur mu?' yorumlarını yaptı.



