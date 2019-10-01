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  3. Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı fotoğraf olay oldu! O işareti yaptı...

Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı fotoğraf olay oldu! O işareti yaptı...

Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı fotoğraf olay oldu! O işareti yaptı...

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Sarıkaya Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafta ‘Heavy Metal’ işareti yaptı. Fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Güzel oyuncunun fotoğraflarına binlerce yorum ve beğeni yağıyor. Sarıkaya son olarak Instagram hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Eliyle ‘Heavy Metal’ işareti yapan Sarıkaya’nın fotoğrafına kısa süre içerisinde binlerce kişi yorum yaptı. İşte o paylaşım

 

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