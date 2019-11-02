Serenay Sarıkaya'nın panik anları! Cem Yılmaz soruları karşısında ne yapacağını şaşırdı
Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin ayrılmasının nedeni olarak gösterilen oyuncu Serenay Sarıkaya, muhabirlerin Yılmaz ile alakalı sorularını duyunca ne yapacağını şaşırdı. Büyük bir panik yaşayan Sarıkaya, yönünü karıştırınca erkek kuaförüne girmeye çalıştı.
Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin ayrıldığı iddia edilmiş, çiftin ilişkisinin bitme sebebi olarak Serenay Sarıkaya gösterilmişti. İddiaların ardından Sarıkaya, Etiler'de görüntülendi.
YOLUNU KARIŞTIRDI
Muhabirlerin Cem Yılmaz hakkındaki soruları karşısında panik olan oyuncu, yanlışlıkla bir erkek kuaförünün önüne geldi. TV100 ekranlarında yayınlanan Magazin Hattı programının haberine göre; Muhabirlerin ısrarlı sorularını yanıtsız bırakarak aşk iddiaları hakkında konuşmayan Sarıkaya, hızla aracına bindi. Sarıkaya bu kez de lüks aracıyla ters yöne girdi. Serenay'ın Cem Yılmaz'la çıkan aşk iddialarını yalanlamak yerine yanıtsız bırakması ise kafaları karıştırdı.