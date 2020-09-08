08 Eylül 2020 Salı 11:01 | Son Güncelleme:
Serenay Sarıkaya'nın aşkı Cem Yılmaz'dan 'ilişkide kriz' iddialarına yanıt
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz pazar günü sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın evine girerken görüntülendi. Salaş giyim tarzı ve terlikleriyle dikkat çeken ünlü komedyen, karşısında objektifleri bulunca sinirlendi.
Aracında uzun süre bekledikten sonra aşağı inen Yılmaz, muhabirleri “Yaklaşmayın kardeşim!” diyerek tersledi.
UYDURUYORSUNUZ!
“İlişkinizdeki kriz sona erdi mi?” sorusuna “Kriz filan yok, uyduruyorsunuz” diye yanıt veren Cem Yılmaz’ın elindeki DVD’ler de dikkatten kaçmadı.
Evin zilini çalan Yılmaz, bir süre bekledikten sonra kapının açılmasıyla içeri girdi.