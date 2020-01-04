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  3. Serenay Sarıkaya'nın 7 yıllık sırrı ortaya çıktı

Serenay Sarıkaya'nın 7 yıllık sırrı ortaya çıktı

Serenay Sarıkaya'nın 7 yıllık sırrı ortaya çıktı

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yıllardır ayak bileğinden çıkarmadığı kırmızı ipin sırrı ortaya çıktı.

Şimdilerde Alice Müzikali'nde başrol oynayan Serenay Sarıkaya, yaklaşık 7 yıldır ayak bileğinden kırmızı ipini çıkarmıyor. Sarıkaya, dizi, sinema filmi, müzikal ve hatta reklam imaj fotoğraflarında bile şans getirdiğine inandığı halhalı yanından ayırmıyor. Bilekliği kopunca, yanında taşıdığı yenisiyle değiştiriyor.

Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Setleri özledim. Hiçbir gelişme yok, keşke olsa. Sinema mı, dizi mi olur bilmiyorum? Bana da sürpriz" demişti.


Serenay Sarıkaya'nın 7 yıllık sırrı ortaya çıktı
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