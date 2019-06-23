Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan Kerem Bursin yanıtı

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bursin nisan ayında birlikteliklerine nokta koymuştu.

Serenay Sarıkaya önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'le barıştığı iddiası hatırlatılınca "Şu an öyle bir şey yok" yanıtı verdi. Serenay Sarıkaya'nın barışma iddiasını kesin bir dille yanıtlamaması ise hayranlarının kafasını karıştırdı, "barış" sinyali olarak algılandı.