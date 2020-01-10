Serenay Sarıkaya'dan Cem Yımaz'a yanıt geldi!

Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile geçen yılın son günlerinde ayrılmıştı. Çiftin ayrılık sebebinin oyuncu Serenay Sarıkaya olduğu iddia edilmişti. Ünlü komedyen, çıkan haberlerin ardından, "Bu haberlerin gerçekliği yoktur" diyerek iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Yılmaz geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Sarıkaya ile ilgili sürpriz bir açıklama yaptı.

İbrahim Selim’e konuk olan Cem Yılmaz’a 'Hiç kimseyi stalk'luyor musun?' diye sorulunca, “Mesela Serenay Sarıkaya ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona o stalk mu oluyor” diye cevap verdi. Yılmaz'ın açıklaması stüdyodakileri kahkahaya boğdu.

JET AÇIKLAMA!

Dün gece Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki ödül törenine katılan Sarıkaya, Cem Yılmaz'ın sözlerine yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "İzledim çok keyifli programdı. Onun haricinde bir şey söylemek istemiyorum. Ben sevdiğim insanları takip ediyorum zaten. Stalk huyum yoktur" dedi.