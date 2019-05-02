Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9708
  • 6,6869
  • 243.662
  • 94.015
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Serenay Sarıkaya'dan ayrılık sonrası ilk açıklama: Bu bana yapılmış bir saygısızlık

Serenay Sarıkaya'dan ayrılık sonrası ilk açıklama: Bu bana yapılmış bir saygısızlık

Serenay Sarıkaya'dan ayrılık sonrası ilk açıklama: Bu bana yapılmış bir saygısızlık

Kerem Bürsin’den ayrılan Serenay Sarıkaya ünlü bir iş adamıyla aşk yaşadığı iddiasını yalanladı. Sarıkaya yaptığı açıklamada "Hayatımda kimse olmamakla birlikte üretilen tüm gerçek dışı haberleri ve bunlar üzerinden yapılan yorumları, yaşadığım bu sürece ve bana yapılmış bir saygısızlık olarak görüyorum" dedi.

Serenay Sarıkaya'nın bir işadamı ile aşk yaşadığı iddiası dün bazı haber sitelerinde yer almıştı. Ünlü oyuncu bugün sosyal medya hesaplarından çıkan aşk haberlerini yalanladı. 

Serenay Sarıkaya açıklamasında, "Her gün hayretle yeni bir senaryoya uyanıyorum. Hayatımda kimse olmamakla birlikte üretilen tüm gerçek dışı haberleri ve bunlar üzerinden yapılan yorumları, yaşadığım bu sürece ve bana yapılmış bir saygısızlık olarak görüyorum! Her ilişkinin bitiş sebebi bir başkası olmak zorunda değildir. Lütfen karşılıklı sevgi ve saygımızı kaybetmeyelim" dedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bennu Gerede: Acun Ilıcalı'nın yanına gidip yıllarca yalvardım
Serenay Sarıkaya'dan ayrılık sonrası ilk açıklama: Bu bana yapılmış bir saygısızlık
Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ın paylaşımı açığa çıkardı!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştılar mı?
Yağmur Sarıoğlu takipçisinin 'Sabri iflas mı etti?' sorusuna cevap verdi!
Yaşar Kemal sanat hayatına 17 yaşındayken şiirler yazarak başladı. Ortaokulu son sınıfta terk ettikt

Yaşar Kemal Kimdir? Irgat Kâtipliğinden Yazarlığa!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Josef Sural'ın eşinden duygulandıran paylaşım

İnsanların bulduğu en ilginç şeyler