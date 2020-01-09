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  3. Serenay Sarıkaya, Youtuber Duygu Özaslan'ın taklit iddialarına yanıt verdi!

Serenay Sarıkaya, Youtuber Duygu Özaslan'ın taklit iddialarına yanıt verdi!

Serenay Sarıkaya, Youtuber Duygu Özaslan'ın taklit iddialarına yanıt verdi!

Serenay Sarıkaya, Youtuber Duygu Özaslan’ın kendisi hakkında söylediği iddia edilen ‘Beni taklit ediyor’ sözlerine cevap verdi.

Bu sözlerin doğru olduğuna inanmayan Sarıkaya, yine de yanıt vermekten geri durmadı. Sarıkaya, “Ben sevdiğim şeyleri yapıyor ve bunları yaparken de takdir toplamak benim hoşuma gidiyor“ dedi. Hakkında yapılan eleştiriler için de konuşan Sarıkaya “Her eleştiriyi dikkate alırsam sağlıklı yaşayamam” diye konuştu.


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