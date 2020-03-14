Serenay Sarıkaya yakın çevresine bıkkınlık getirdi!

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...

Serenay Sarıkaya, acıların kadını Bergen’in hayatını oynayacağı sinema filminin hazırlığı içerisinde…

Arabesk müziğinde bir döneme damgasını vuran Bergen için şan dersleri almaya başladı bile…

Filmdeki tüm şarkıları kendisi seslendirecek.

Sesinin güzelliğini zaten biliyoruz ama…

Serenay yakın çevresine şimdiden bıkkınlık getirmiş.

Neden mi?

Çünkü gittiği her yerde hemen bir Bergen şarkısını çaldırıyormuş.

Hatta arabasında camı açıp son seste bağıra bağıra şarkılara eşlik ediyormuş.

Ee müzik açık olunca yoldan geçenlerde ‘ses nereden geliyor’ deyip bakıyormuş.

Karşılarında erkek sürücü bekleyenler Serenay’ı görünce şaşırıp kalıyormuş.

Bu kadar bir çalışmaya Serenay’dan artık iyi bir Bergen şarkıları gelir diye düşünüyorum.

Merakla takipçisi olacağım.

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