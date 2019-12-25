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  3. Serenay Sarıkaya o akımı tiye aldı!

Serenay Sarıkaya o akımı tiye aldı!

Serenay Sarıkaya o akımı tiye aldı!

Her paylaşımıyla sosyal medyada büyük yankı uyandıran Serenay Sarıkaya, İngilizce 'Makyajsız' notuyla makyajlı olarak yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Serenay Sarıkaya, sahne öncesi kulis halini sosyal medya hesabından paylaştı.

"NO MAKE UP" NOTU OLAY OLDU

Makyajı biten ve daha sonra saçlarını yaptıran başarılı oyuncu o andan bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Sarıkaya, paylaşımına düştüğü "No makeup" notuyla da makyajsız akımını tiye aldı.

KISA SÜREDE BEĞENİ YAĞDI

İlk yarım saate 130 binin üzerinde beğeni yapıldı. "Sana bayılıyorum" diyen hayranları bu haline kalp bıraktı.


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