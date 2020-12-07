Serenay Sarıkaya Kaz Dağları'na yerleşmek için ilk adımı attı! Ayvacık'tan 1.5 dönümlük arsa

Alpler’den sonra oksijen oranı en yüksek bölge olan Kaz Dağları’nda her fırsatta tatil yapan Serenay Sarıkaya, şimdi burada ev sahibi olmak için kolları sıvadı.



İlk olarak rahmetli Tuncel Kurtiz’in yerleştiği Ayvacık, sonrasında birçok ünlü oyuncuyu buraya çekti. Serenay Sarıkaya’nın da menajeri olan Ayşe Barım’ın da buradan ev sahibi olmasıyla bölge, Halit Ergenç gibi birçok oyuncunun uğrak noktası oldu.

SERENAY SARIKAYA DA ARSA ALDI

Hürriyet'in haberine göre; Instagram’da yaptığı paylaşımlar sonrası Serenay Sarıkaya'nın, Cem Yılmaz’dan ayrıldıktan sonra annesiyle birlikte soluğu Kaz Dağları’nda aldığı öğrenildi.

Gönlüne göre bir arsa bulan Sarıkaya, şimdilerde hayalindeki evin projesini çizdirmekle uğraşıyormuş. Her detayla bizzat ilgilenen güzel oyuncu, önümüzdeki yazı kendi evinde geçirmek istiyormuş.