Serenay Sarıkaya ilk kez paylaştı! Cem Yılmaz ile karantinada okey keyfi

Corona virüsü salgınının hemen öncesinde oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Cem Yılmaz, ev karantinası günlerini sessiz bir şekilde geçiriyor. Reklam yüzü olduğu bir firma üzerinden paylaşımda bulunarak sessizliğini bozan Yılmaz, dün de Zafer Algöz ve Can Yılmaz’ın birlikte sunduğu bir sohbet programına katıldı.

Evinden yaptığı canlı yayında karantina günlerinin nasıl geçtiğine dair açıklamalarda bulunan Yılmaz, bu süre zarfında sadece Ozan Güven ile buluşup okey oynadıklarını söylemişti. Güven’in evinde yaptıkları okey partisinde partnerinin kim olduğnu söylemeyen Yılmaz’ın sakladığı isim Serenay Sarıkaya çıktı.

SERENAY SARIKAYA'DAN İLK CEM YILMAZ PAYLAŞIMI

23 Nisan’da sevgilisi Cem Yılmaz’ın doğum gününü kutlayan Sarıkaya, son olarak da Yılmaz’la partner olduğu okey partisi sırasında çekilmiş bir karesini paylaştı ve altına da şunları yazdı:

“İki tane okey elden geldi diye alnıma gururla yapıştırdığıma bakmayın, bir türlü yenemedik şu çifti, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz 4-0 bir daha ki karşılaşmada bu zincir kırılacak”