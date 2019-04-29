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  3. Serenay Sarıkaya ile Kerem Bursin aşkının bitmesinin ardından dikkat çeken detay

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bursin aşkının bitmesinin ardından dikkat çeken detay

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bursin aşkının bitmesinin ardından dikkat çeken detay

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bursin aşkının bitmesinin ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. 2015 yılında bir jean markasının reklam çekimleri sırasında yakınlaşan oyuncu Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in 4 yıllık aşkları geçtiğimiz günlerde bitti. Ayrılığın kazananı ise Serenay Sarıkaya oldu.

Ünlü çiftin cephsesinden geçtiğimiz günlerde kötü haber geldi. Ünlü çift 4 yıllık ilişkilerini noktaladı. Ayrılığın kazananı ise güzel oyuncu Serenay Sarıkaya oldu.

SERENAY SARIKAYA'IN TAKİPÇİSİ ARTARKEN KEREM BÜRSİN'İN TAKİPÇİSİ AZALDI

Ayrılık haberleri sonrası Sarıkaya'nın Instagram'daki 7.6 milyon takipçisi bir günde 200 bin artarak, 7.8 milyon kişiye ulaştı. Bürsin'in ise 2.1 milyon takipçisi, ayrılık sonrası 2 milyona düştü. 

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