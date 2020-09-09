Serenay Sarıkaya hakkında bilinen yanlışları dinliyor

Komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

'HAKKIMDA BİLİNEN YANLIŞLARI DİNLERKEN BEN'

Serenay Sarıkaya Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafa, "Anlat anlat heyecanlı oluyor... Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben" notunu düştü. Sarıkaya'nın paylaşımı 500 bin beğeni aldı.