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  3. Serenay Sarıkaya hakkında bilinen yanlışları dinliyor
09 Eylül 2020 Çarşamba 10:12 | Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya hakkında bilinen yanlışları dinliyor

Serenay Sarıkaya hakkında bilinen yanlışları dinliyor

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Sarıkaya, son pozuna düştüğü notla yine dikkatleri üzerine çekti.

Komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

'HAKKIMDA BİLİNEN YANLIŞLARI DİNLERKEN BEN'

Serenay Sarıkaya Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafa, "Anlat anlat heyecanlı oluyor... Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben" notunu düştü. Sarıkaya'nın paylaşımı 500 bin beğeni aldı.

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