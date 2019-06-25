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  3. Serenay Sarıkaya çirkin iddiayı duyunca çılgına döndü!

Serenay Sarıkaya çirkin iddiayı duyunca çılgına döndü!

Serenay Sarıkaya çirkin iddiayı duyunca çılgına döndü!

Serenay Sarıkaya, evli bir iş insanıyla birlikte olduğu yönünde çıkan haberler sonrası zehir zemberek açıklamalar yaptı.

 Güzel oyuncu, "Hakkımda çıkan bu gerçek dışı, dayanıksız ve çirkin dedikoduların haberleştirilmesi karşısında hukuksal süreci başlatmak zorundayım" ifadelerini kullandı

İŞTE SERENAY SARIKAYA'NIN AÇIKLAMASI!

"İnanmayacaksınız ama yalnızım ve çok mutluyum. Siz, hakkımda her gün aslı astarı olmayan, saygısız ve hadsiz haberler uydurmaya devam ederken, ben genç bir kadın olarak yapılan saldırılara rağmen hala ayaklarımın üzerinde sağlam durmaya çalışıyorum. Yok artık! Bu kadar da değil. Buna kimse inanmaz derken; siz algı yönetimi ile ismimi karalamaya ve bundan en ufak bir rahatsızlık duymamaya devam ediyorsunuz.

Gelinen nokta inanılır gibi değil. Saygı ve anlayış rica etmiştim sizden. Ancak bunu hala bu zamanda başaramıyorsak ben de gerekeni yapmak, hakkımda çıkan bu gerçek dışı, dayanaksız ve çirkin dedikoduların haberleştirilmesi karşısında hukuksal süreci başlatmak zorundayım. Bundan sonra duruşum bu yöndedir. Bilgilerinize..."

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