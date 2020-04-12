Serenay Sarıkaya 'Bergen' için şan dersine evden online çalışmaya başladı
Sanatçı Bergen'in zorlu hayat hikayesinin anlatılacağı sinema filminde yer alacak olan Serenay Sarıkaya, rolü için online çalışma yapıyor.
Karantina günleri nedeniyle sevgilisi Cem Yılmaz ile birlikte kalan Sarıkaya, iki ay önce başladığı şan derslerini dijital olarak alıyor. Hocalarıyla sanal alemde buluşan Sarıkaya, bugünlerde ayrıca sık sık Bergen’in şarkılarını dinleyerek filmlerini izliyor. Haziran’da çekilmesi planlanan filmin seti eylül ayına ertelendi.