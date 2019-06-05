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05 Haziran 2019 Çarşamba 22:14 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 22:14

Serenay Sarıkaya ayrılık acısıyla baş etmek için Amerika'ya gitmiş

Serenay Sarıkaya ayrılık acısıyla baş etmek için Amerika'ya gitmiş

Serenay Sarıkaya'nın, 3,5 yıllık ilişkisini noktaladığı Kerem Bursin'den sonra ayrılık acısıyla baş etmek için Amerika'nın yolunu tuttuğu iddia edildi.

Evlenecekleri beklenen ve magazin dünyasının en yakıştırılan çifti olarak gösterilen Serenay Sarıkayave Kerem Bürsin 2015 yılında başlayan aşklarını geçtiğimiz ay noktaladı.

AYRILIK ACISIYLA BAŞ ETMEK İÇİN GİTTİ

Başarılı performansıyla göz dolduran Serenay Sarıkaya, yaz tatili için Amerika'ya gitti. Güzel oyuncunun Amerika'ya gitme nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre Serenay'ın Amerika'ya gitmesinin sebebi ayrılık acısı.

"KEREM'DEN AYRILIK ZOR"

Güzel oyuncu, Amerika'ya giderken bir arkadaşına "Kerem'den ayrılık zor oldu, biraz moral depolarım. Müzikalin yorgunluğunu da atarım." dediği iddia edildi.

(Sabah)

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