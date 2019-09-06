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  3. Seren Serengil'e bir şok daha! Meğer Yaşar İpek...

Seren Serengil'e bir şok daha! Meğer Yaşar İpek...

Seren Serengil'e bir şok daha! Meğer Yaşar İpek...

Yaşar İpek ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan Seren Serengil, bir şok daha yaşadı. İpek'in kendisinden önce bir evlilik yapmış olduğunu ilk kez öğrenen Serengil, "Bu kadar yalanın içerisine düştüğüm için Allah beni kahretsin" dedi.

Seren Serengil ile geçtiğimiz yıl evlendiği eşi Yaşar İpek boşanma kararı aldı. Ayrılık kararı sonrası iki taraftan da bir çok iddia ortaya atılırken, Serengil dün katıldığı bir televizyon programında eşi Yaşar İpek'in kendisinden önce de bir evlilik gerçekleştirdiğini öğrendi. 

"ALLAH BENİ KAHRETSİN, BU KADAR YALANIN İÇERİSİNE DÜŞTÜĞÜM İÇİN"

Program sunucusu Seyhan Soylu'nun iddiasına göre; Yaşar İpek 2001 yılında bir evlilik gerçekleştirmiş 2003 yılında da boşanmış. Yaşar İpek'in ilk evliliğini de sorunlu bitirdiği eşine evlerini, arabalarını sattırması ve annesiyle kendisine darp uygulaması sonucu ilk evliliğinin sona erdiği açıklandı. Serengil bu iddia karşısında şok oldu. Seren Serengil, "Yaşar İpek'in ben ilk eşiyim sanıyordum. Bana ilk evliliğim demişti. Allah beni kahretsin bu kadar yalanın içerisine düştüğüm için" dedi.

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