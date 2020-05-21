Seren Serengil'den polemik yaratacak sözler: Hadise'nin şarkılarında fenalık geçiriyorum!

Bir süre önce Söylemezsem Olmaz programından istifa eden Ece Erken'in koltuğuna oturan Seren Serengil, bugünkü programda çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

'HADİSE'NİN ŞARKILARINDA FENALIK GEÇİRİYORUM'

Bir haberin sonunda Hadise'nin "Şampiyon" şarkısını duyan Serengil, Hadise'yle ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu. Serengil, "Hadise'yi seviyorum ama şarkılarında fenalık geçiriyorum! Ruhum sıkılıyor, bazen içim daralıyor. Bu tip şarkıları hiç sevmiyorum" dedi.

Ünlü sunucunun bu sözlerine ünlü popçu Hadise'nin ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.