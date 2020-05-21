21 Mayıs 2020 Perşembe 15:31 | Son Güncelleme:
Seren Serengil'den polemik yaratacak sözler: Hadise'nin şarkılarında fenalık geçiriyorum!
Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil, bugün programda sarf ettiği sözlerle gündem oldu. Serengil, Hadise'nin şarkılarını beğenmediğini dile getirince şaşkınlık yarattı.
Bir süre önce Söylemezsem Olmaz programından istifa eden Ece Erken'in koltuğuna oturan Seren Serengil, bugünkü programda çok konuşulacak bir itirafta bulundu.
'HADİSE'NİN ŞARKILARINDA FENALIK GEÇİRİYORUM'
Bir haberin sonunda Hadise'nin "Şampiyon" şarkısını duyan Serengil, Hadise'yle ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu. Serengil, "Hadise'yi seviyorum ama şarkılarında fenalık geçiriyorum! Ruhum sıkılıyor, bazen içim daralıyor. Bu tip şarkıları hiç sevmiyorum" dedi.
Ünlü sunucunun bu sözlerine ünlü popçu Hadise'nin ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.