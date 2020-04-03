Seren Serengil'den darp iddialarına canlı yayında cevap!

Seren Serengil ve erkek arkadaşı olduğu söylenen Mustafa Tohma’nın Özbek asıllı yardımcılarını, corona virüsü şüphesiyle darp ettikleri, sonra da ormana götürüp bıraktıkları iddiaları gündemde şok etkisi yarattı. Serengil ise bu sabah, sunuculuğunu yaptığı programa Tohma ile birlikte çıkarak, iddialara cevap verdi.

Öncelikle Tohma ile sevgili değil çok iyi dost olduklarının altını çizen Serengil, “Mustafa kötü günlerimde hep benim yanımda oldu. Sevgili değiliz, ailesini de tanıyorum” dedi ve Tohma ile yardımcısını dövdüler iddiasına yanıt verdi. Ortaya atılan iddiaların yalan olduğunu, bu kumpasın bir ekip işi olduğunu söyleyen Seren Serengil, “Beni her yerden kovdurmaya çalışıyorlar. Önce ilaç yüzünden üstüme geldiler, şimdi de bu olay. Ben evimde de mutluyum ama o aile sürekli benimle uğraşıyor” dedi.

ÖNCE BEN ŞİKAYETÇİ OLDUM

Seda Akgül’ün ‘Madem suçlusun madem şikayetçi oldu kadın, kapına polis dayanmaz mı?’ sorusu üzerine ise Serengil şöyle cevap verdi: “Kadından önce ben şikayetçi oldum, polis nereye gelecek. Hiç aklınız alıyor mu 100 kilo bir kadını sürükleyerek ormana götürüyoruz.” Bunun üzerine Mustafa Tohma da “Ben de öyle merhametli dövüyorum ki, dövdükten sonra taksiye bindirip taksi parasını verip öyle yolluyorum” diyerek Serengil’e destek verdi.