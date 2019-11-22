Seren Serengil ile Sacit Aslan davalık oldu!

Sunucu Seren Serengil, gazeteci Sacit Aslan’ın internet sitesi üzerinden kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle avukat Ersoy Akdemir aracılığıyla dava açtı. Davanın İstanbul Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmasına Sacit Aslan’ın avukatı katıldı.

Duruşmada Sacit Aslan’ın avukatı söz alarak, sanığın bir sonraki celseye katılacağını ifade ederek, konuya ilişkin Asliye Hukuk Mahkemesinde de bir dosya olduğu, bunun incelenmesini talep etti.

Mahkeme, sanığın bir sonraki celse avukatı tarafından hazır edilmesine ve Asliye Hukuk Mahkemesindeki dosyanın incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Davaya ilişkin açıklama yapan sunucu Seren Serengil’in avukatı Ersoy Akdemir, “Hukuk dünyasında daha önce hiç karşılaşılmamış düzeyde tuhaf taleplerin dile getirildiği bu konuyla ilgili hakaretten suç duyurusunda bulunulmak durumunda kalınmıştır” dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Seren Serengil ‘müşteki’, Sacit Aslan ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Sacit Aslan’ın internet sitesinde Seren Serengil’e yönelik, “Türk hukuk tarihinde belki de ilk defa bir karar sonrası bir kişinin terbiyesiz ve ahlaksız olduğuna mahkeme karar verecek. Anadolu ahlak standartları ve Atatürk’ün çağdaş Cumhuriyet değerlerine aykırı ve nezaketsiz, terbiyesiz, erdem yoksunu ve ahlakı sıkıntısı olduğunun tespiti, bu dava kimi hukuk çevrelerinde, aynı zamanda ülkede devam eden üslup yoksunluğu ve nezaket yoksulluğuna son verecek bir yaptırımda ortaya koyacak” şeklinde hakaret içerikli yazı paylaştığının iddia edildiği kaydedildi.

Şüpheli Sacit Aslan’ın Sarıyer Asayiş Büro Amirliğinde alınan ifadesine yer verilen iddianamede, kendisinin konu ile alakası olmadığının yazılanların avukat Yusuf Erikel’in Seren Serengil hakkında açtığı davadaki dilekçede yazdıkları olduğu, kendisinin sadece Yusuf Erikel’in açtığı davayı bir basın mensubu olarak yayınladığını beyan ettiği ve suçlamayı kabul etmediği belirtildi.

Şüphelinin ‘Hakaret’ suçunu işlediğine ilişkin yeterli delilin bulunduğunun belirtildiği iddianamede, 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar cezalandırılması talep edildi.

(İHA)