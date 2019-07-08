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  3. Seren Serengil 2 ay boyunca Can Tanrıyar'a yaklaşamayacak

Seren Serengil 2 ay boyunca Can Tanrıyar'a yaklaşamayacak

Seren Serengil 2 ay boyunca Can Tanrıyar'a yaklaşamayacak

Can Tanrıyar, Seren Serengil'in kendisine hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurarak koruma talebinde bulundu. Mahkeme, Can Tanrıyar'ın talebini kabul ederek Seren Serengil hakkında 2 ay boyunca uzaklaştırma kararı verdi.

Can Tanrıyar, Seren Serengil'in şiddet ve hakaretine maruz kaldığı gerekçesiyle İstanbul Anadolu Adliyesi 14'üncü Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma talebinde bulundu. 

Mahkeme, 6283 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gerekçesiyle, Seren Serengil'in Can Tanrıyar'a yönelik 2 ay boyunca hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeye yönelik davranışlarda bulunmamasına hükmetti. 

Serengil, karara aykırı davrandığı takdirde 15 gün ile 30 gün arasında değişen zorlama hapsine tabi tutulacak. 

(İHA)

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