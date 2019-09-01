Seren Serengil'den acı haber geldi!

Habertürk'ün haberine göre, Seren Serengil ile Yaşar İpek geçtiğimiz yıl evlenmişti. Üç düğün yapan çift, mutluluklarını her fırsatta dile getirirken bir anda boşanacaklarını açıkladı. İki taraftan şok iddialar ortaya atılırken Serengil'in, 'Hey Canlı'ya yaptığı açıklamalar magazin gündemini sarstı.

Serengil'in açıklamalarından sonra Yaşar İpek de, tüp bebek tedavisi sırasında kendisinin kandırıldığını ifade etmişti. Serengil, iki gün önce fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı.

Eşi Yaşar İpek ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Seren Serengil'den üzücü haber geldi. Dün akşam hastaneye kaldırılan Serengil bebeğini kaybetti.







