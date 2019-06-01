Serel Yereli o eleştirilere kızdı: Ağzı olan konuşuyor

son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren müzisyen Serel Yereli, önceki akşam İstanbul’da objektiflere yansıdı.

"ÇEKMEYİN, İSTEMİYORUM!"

Bir erkek arkadaşı ile Nişantaşı'ndaki bir kafede kahve içip sohbet eden Yereli, mekan çıkışı fotoğraflarının çekilmesiyle utangaç tavırlar sergiledi. Yereli, kendisini görüntüleyen habercilere, "Lütfen çekmeyin, istemiyorum" dese de başarılı olamadı.

AĞZI OLAN KONUŞUYOR"

Serel Yereli, bir muhabirin, "Ne paylaşsanız olay oluyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "İnsanlara ne diyebilirim ki? Ağzı olan konuşuyor" yanıtını verdi.

"KİLOLU DEĞİL, BALIK ETLİSİN"

'Bodrum Masalı' adlı diziyle tanındıktan sonra paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çeken Yereli, geçtiğimiz günlerde ayna karşısında çekilen mayolu pozunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Serel Yereli'nin yaptığı paylaşımda aldığı kilolar dikkat çekmişti. Ayna karşısında fotoğrafını paylaşan Serel Yereli'ye takipçileri, "Kilolu değil, balık etlisin" ve "Şu saçma güzellik anlayışını bırakın artık. Kimse Victoria Secret mankeni gibi olmak zorunda değil" şeklinde yorumlar yapmıştı. Yereli'nin pozu çok sayıda beğeni almıştı.

(Habertürk)