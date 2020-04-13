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  3. Serdar Ortaç'tan takdirlik hamle! Kız çocuğu evlat edinecek

Serdar Ortaç'tan takdirlik hamle! Kız çocuğu evlat edinecek

Serdar Ortaç'tan takdirlik hamle! Kız çocuğu evlat edinecek

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında takdirlik bir açıklamada bulundu. Ortaç, bir kız çocuğu evlat edineceğini duyurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle evine kapanan Serdar Ortaç, karantina günlerinde Instagram hesabından canlı yayınlarına devam ediyor. Chloe Loughnan’dan boşandıktan sonra Seçil Gür’le kısa süre birlikte olan şarkıcı, “Tek yaşıyorum. Yalnız öleceğim” dedi.

EVLAT EDİNECEK

Bir kız çocuğu evlat edinmek istediğini belirten Ortaç, “İsmini annemin adı Nesrin koyacağım” şeklinde konuştu. 


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