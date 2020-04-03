Serdar Ortaç'tan kendisine ateş püsküren Demet Akalın'a jet yanıt!

Magazin dünyasının ünlü isimleri, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle önlem amaçlı eve kapandı. Geçtiğimiz günlerde bir süredir aşk yaşadığı Seçil Gür ile yollarını ayıran Serdar Ortaç ise dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Lüks yaşamlarıyla konuşulan ancak şu sıralar evden dışarı çıkamayan isimlere gönderme yapan Ortaç, paylaşımına şu notu düştü:

"ARTIK SEN DE HERKES GİBİSİN"

Şimdi daha çok ayakkabın olsa, daha çok çantan, binlerce ceketin, harcayamayacak kadar paran... Nereye gideceksin? Nerede giyeceksin? Artık sen de herkes gibisin.

DEMET'TEN SERDAR'A OLAY SÖZLER

Bir dönem kumar alışkanlığı ile gündemden düşmeyen Serdar Ortaç'ın bu paylaşımına ise Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi.

"BOŞ YAPMAYIN"

Kim bir virüs çıkacağını bilebilirdi? Ne saçma bu konuşmalar! Yok evleri, yok büyük çanta! Herkes bütçesine göre ev alır! Ama olur mu şimdi, tam zamanı demagoji yapmanın. Kumarda giden evler, villalar zamanında virüs yoktu.

"KENDİM İÇİN SÖYLEDİM"

Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Ortaç, şunları söyledi:

'Evin olsa, araban olsa ne işe yarar?' diye ben kendime söyledim. Kimseye laf etmedim ki. Kendim için söyledim. Dünya malın olsa neye yarar?