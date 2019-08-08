Serdar Ortaç'tan boşanma iddiaları sonrası ilk açıklama
Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle boşanma kararı aldığı iddia edilen Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti dün akşam Maslak Acıbadem Hastanesi'ndeydi.
Hastaneyi arka kapıdan terk ederken görüntülenen Serdar Ortaç, "MS hastalığım için kan verdim. Ben toparladım. Hanım da rahatsızlandı. Kan verdi ve serum alıyor. Zehirlendi galiba. Ben eve gidip yatacağım. O da toparlanacak" dedi.
Güneş'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 27 Eylül de boşanacakları iddiasına ise Ortaç, "Eylül mü? Ne bileyim abi. Yok yok. Şuan boşverin. Ayrı evlerde kalmıyoruz. Ben de iyi değilim. O yüzden burada kalamıyorum, eve gitmiyorum" dedi. Serdar Ortaç hastaneyi arka kapıdan terk ettikten yarım saat sonra eşi Chloe hastaneyi gazetecilere görüntü vermeden terk etti.