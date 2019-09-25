Serdar Ortaç'tan boşanan manken Chloe Loughnan'dan flaş karar!

Ünlü manken Chloe Loughnan kariyeri ve sosyal çevresi için Türkiye'de yaşamaya karar verdi. Dün İstanbul'a dönen Chloe Loughnan 'Ben geldim' paylaşımı yaptı. Chloe Loughnan ayağının tozu ile İstanbul'daki defileleri takip etti.

Chloe Loughnan'ın sosyal medya hesabından Serdar Ortaç ile çektirdiği fotoğrafları silmemesi de dikkat çekti.











