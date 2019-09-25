Serdar Ortaç'tan boşanan manken Chloe Loughnan'dan flaş karar!
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti geçtiğimiz ay 5 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra ülkesine dönen İrlandalı manken Chloe Loughnan'ın hayatını nerede devam ettireceği merak ediliyordu.
Ünlü manken Chloe Loughnan kariyeri ve sosyal çevresi için Türkiye'de yaşamaya karar verdi. Dün İstanbul'a dönen Chloe Loughnan 'Ben geldim' paylaşımı yaptı. Chloe Loughnan ayağının tozu ile İstanbul'daki defileleri takip etti.
Chloe Loughnan'ın sosyal medya hesabından Serdar Ortaç ile çektirdiği fotoğrafları silmemesi de dikkat çekti.