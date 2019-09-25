Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7065
  • 6,2783
  • 279.213
  • 101847
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Serdar Ortaç'tan boşanan manken Chloe Loughnan'dan flaş karar!

Serdar Ortaç'tan boşanan manken Chloe Loughnan'dan flaş karar!

Serdar Ortaç'tan boşanan manken Chloe Loughnan'dan flaş karar!

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti geçtiğimiz ay 5 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra ülkesine dönen İrlandalı manken Chloe Loughnan'ın hayatını nerede devam ettireceği merak ediliyordu.

Ünlü manken Chloe Loughnan kariyeri ve sosyal çevresi için Türkiye'de yaşamaya karar verdi. Dün İstanbul'a dönen Chloe Loughnan 'Ben geldim' paylaşımı yaptı. Chloe Loughnan ayağının tozu ile İstanbul'daki defileleri takip etti. 

Chloe Loughnan'ın sosyal medya hesabından Serdar Ortaç ile çektirdiği fotoğrafları silmemesi de dikkat çekti.





 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Berfu Yıldız meraklandırdı: 'Doğurduğumu zannedip mesaj atanlar oldu'
Kendisiyle tanışmak isteyen hasta hayranını geri mi çevirdi?
Büyük aşk sona mı erdi?
Boşanma sonrası ilk görüntü
'Öyle bir kardeşim yok' demişti... Gerçek ortaya çıktı!
<p>Hayatını eğitime adayan Balıkesirli Ömer Ünal, 86 yaşında ikinci üniversiteden mezun oldu. Yaşadı

86 Yaşında İkinci Üniversiteden Mezun Oldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Su alan yangın söndürme uçağını düştü zannettiler

TSK ve ABD askerlerinin ikinci kara devriyesi başladı