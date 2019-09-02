Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan'ın pişmanlığı

Serdar Ortaç'tan boşanmasının ardından magazin gündeminin yakından takip etmeye başladığı Chloe Loughnan'a dizi ve reklam teklifleri yağmaya başladı. Hürriyet'in haberine göre 26 yaşındaki manken, bu işlerin hiçbirini kabul edemedi. Çünkü Chloe, hiç Türk vatandaşı olmadı ve sadece Ortaç'ın şirketinde çalışıyor olarak gözüküyordu.

ÖNÜNDE İKİ SEÇENEĞİ VAR

Boşanmasının ardından kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen Chloe Loughnan'ın önünde ise iki seçenek var. Reklam ve dizi tekliflerini kabul edebilmesi için Türkiye'den bir ajansla iş anlaşması yapıp çalışma izni alacak ya da bir Türk'le evlenecek.