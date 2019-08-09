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  3. Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan hastanelik oldu

Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan hastanelik oldu

Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan hastanelik oldu

Dün Serdar Ortaç'tan tek celsede boşanan Chloe Loughnan yine hastanelik oldu. Ortaç'ın da sabaha kadar başında beklediği öğrenildi.

Şarkıcı Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, dün Beykoz Adliyesi'nde tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. 5 senelik evliliğini 5 dakikada bitiren çift, adliye çıkışında kısa bir açıklamada bulundu. Ortaç, "Yürütemedik evliliğimizi, olmadı... Karşılıklı anlaştık, anlaşarak boşandık." dedi. Chloe Loughnan ise "Severek evlendim, severek boşandım. Onu çok seviyorum, her zaman seveceğim. Maalesef olmadı." şeklinde konuştu.

YİNE HASTANELİK OLDU

Boşanmanın ardından Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, hastanelik oldu. Ortaç, sabaha karşı 06.00 sularında dün boşandığı eski eşki Chloe’nin midesinden rahatsızlanması sonucunda hastaneye geldi. Şarkıcı, "Çok salgın var eski eşim rahatsızlandığı için geldik. Şu an tedavi altında durumu iyi serum takılı dinleniyor" dedi. Ünlü çift, boşanmadan bir gün önce de rahatsızlanmış ve hastanelik olmuştu.

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