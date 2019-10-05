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  3. Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan aşka kapılarını kapattı! 'Bir daha evlenmem'

Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan aşka kapılarını kapattı! 'Bir daha evlenmem'

Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan aşka kapılarını kapattı! 'Bir daha evlenmem'

Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliğini geçen ağustosta tek celsede bitiren Chloe Loughnan, İstanbul'a geri döndü.

Kafa dinlemek için gittiği memleketi İrlanda'dan dönen ünlü model Chloe Loughnan, aşka küskün olduğunu söyledi. Türkiye’de yaşamaya devam edeceğini dile getiren Loughnan, “Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna “Daha yeni boşandım. Yalnız ve mutluyum. Şu anki düşüncem; bir daha evlenmemek” yanıtını verdi.

OYUNCU OLACAK

Öte yandan sosyal medyada bir reklam karşılığında 100 bin lira alırken boşanmanın ardından fiyatının 10 bin liraya düştüğü iddia edilen ünlü model, yakında bir film için kamera karşısına geçeceğini de dile getirdi.

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