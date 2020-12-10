Serdar Ortaç'ın 'Beni ne kadar seviyorsun?' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada olay yarattı!

Serdar Ortaç'ın Instagram hesabından paylaştığı video sosyal medyayı birbirine kattı. Ünlü şarkıcı, sevgilisi Seçil Gür'ün "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı.

ANTİLOP YERİNE ANTRİKOT DEYİNCE...

24 saniyelik videoda Serdar Ortaç'ın, bir süre düşündükten sonra antilop yerine antrikot diyerek şu yanıtını veriyor:



"Bir aslanın ormanda aylarca aç kalıp bir antrikot yavrusunu görüp kıyamadığı için yememesi kadar."