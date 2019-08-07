Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanıyor!
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın yarın anlaşmalı olarak boşanacakları iddia edildi.
Şarkıcı Serdar Ortaç, İrlandalı model Chloe Loughnan ile Haziran 2014'te nikah masasına oturmuştu. Ancak bir süredir çiftin evliliklerinde sorunlar yaşadığı ve boşanacakları iddia ediliyordu. Çift ise her seferinde bu haberleri yalanlıyordu.
ANLAŞMALI BOŞANIYORLAR
Son olarak bugün 2. Sayfa programında çiftle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre çift, yarın anlaşmalı olarak boşanacak. Konuyla ilgili olarak taraflardan ise açıklama bekleniyor.