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Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanıyor!

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanıyor!

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın yarın anlaşmalı olarak boşanacakları iddia edildi.

Şarkıcı Serdar Ortaç, İrlandalı model Chloe Loughnan ile Haziran 2014'te nikah masasına oturmuştu. Ancak bir süredir çiftin  evliliklerinde sorunlar yaşadığı ve boşanacakları iddia ediliyordu. Çift ise her seferinde bu haberleri yalanlıyordu.

ANLAŞMALI BOŞANIYORLAR

Son olarak bugün 2. Sayfa programında çiftle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre çift, yarın anlaşmalı olarak boşanacak. Konuyla ilgili olarak taraflardan ise açıklama bekleniyor.

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