Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşandı

2014 yılında dünyaevine giren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, bugün boşanmak için Beykoz Adliyesi'ne geldi. Çiftin 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitti. Uzun zamandır ayrılacakları konuşulan şarkıcı Serdar Ortaç ve model Chloe Loughnan, anlaşmalı olarak boşandı.

5 DAKİKADA BİTTİ

Çiftin 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitti. Adliyeden kol kola çıkan Serdar Ortaç ile Chloe Lougnan kısa bir açıklama yaptı. Serdar Ortaç "Yürütemedik evliliğimizi, olmadı... Karşılıklı anlaştık, anlaşarak boşandık." dedi. Chloe Loughnan ise "Severek evlendim, severek boşandım. Onu çok seviyorum, her zaman seveceğim. Maalesef olmadı." demekle yetindi.