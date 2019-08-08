Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,4721
  • 6,1531
  • 262.34
  • 98583.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşandı

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşandı

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşandı

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan hakkındaki boşanma iddiaları doğru çıktı. Ünlü çift, bugün Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.

2014 yılında dünyaevine giren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, bugün boşanmak için Beykoz Adliyesi'ne geldi. Çiftin 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitti. Uzun zamandır ayrılacakları konuşulan şarkıcı Serdar Ortaç ve model Chloe Loughnan, anlaşmalı olarak boşandı. 

5 DAKİKADA BİTTİ

Çiftin 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitti. Adliyeden kol kola çıkan Serdar Ortaç ile Chloe Lougnan kısa bir açıklama yaptı. Serdar Ortaç "Yürütemedik evliliğimizi, olmadı... Karşılıklı anlaştık, anlaşarak boşandık." dedi. Chloe Loughnan ise "Severek evlendim, severek boşandım. Onu çok seviyorum, her zaman seveceğim. Maalesef olmadı." demekle yetindi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gerçek bambaşka çıktı! Meğer Demet Özdemir...
Hilal Altınbilek'e ihanet iddiaları soruldu
8,5 yıl sonra mesajı gördü, aşık oldu
Bengü taburcu oldu! Doğumda yaşadıklarını anlattı...
Burcu ve Berk neden boşanıyor? İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanı Akar: ´Hedefimiz Adada İstikrarı ve Huzuru Kalıcı Hale Getirmektir´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Osmanlı tokadı hakkında ilk kez duyacağınız bilgiler

Bayram namazı saati kaçta? İşte il il 2019 yılı Kurban Bayramı namazı saatleri