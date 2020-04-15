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  3. Serdar Ortaç ekonomik zorlukta: Aylık 120 bin TL kredi ödüyorum

Serdar Ortaç ekonomik zorlukta: Aylık 120 bin TL kredi ödüyorum

Serdar Ortaç ekonomik zorlukta: Aylık 120 bin TL kredi ödüyorum

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgınının ülkemizde de baş göstermesinin ardından evlerine kapanan ünlüler, sosyal medyaya sardı. Bazıları mutfaktaki hünerlerini gösterirken, bazıları açtığı canlı yayınlarla takipçileriyle dertleşiyor.

Son olarak ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınla takipçileriyle sohbet eden isimlerden oldu. Zaman zaman takipçileriyle dertleşen Ortaç, bu kez yaşadığı ekonomik zorlukları anlattı:

"120 BİN TL KREDİ ÖDÜYORUM"

“Bankadan 5 milyon TL kredi aldım, ödemeleri hazirana kadar erteledim. Yoksa zaten taksitleri ödeyemezdim. Aylık 120 bin TL sadece evin kredisini ödüyorum.” Ünlü şarkıcı eskisi gibi kira gelirinin de olmadığını söyledi: “Eskisi gibi kira gelirim yok. Bir lira para biriktirmedim. Telif gelirse geçiniyoruz.”


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