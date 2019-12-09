Serdar Ortaç aylar sonra itiraf etti! 'Chloe ile keçi gibi inatlaştık, ben boşandım'

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuştu. Ortaç, röportajında Chloe Loughnan ile evliliğinin neden bittiğini de anlattı.

* Beş yıllık eşiniz Chloe Loughnan'dan geçtiğimiz aylarda boşandınız. Evlendiğiniz için pişman mısınız?

Asla. Ben onu çok sevdim. Evlendiğime pişman değilim. Birlikte yaşlanmak istiyordum. Evliliğim bittiği için çok üzgünüm çünkü beraber ölmek isterdim. 45 yaşında evlenmezdim bu kadar çok sevmeseydim.

* Acaba rahatsızlığınız mı yordu onu?

Olabilir ama hastalığımı bile bile evlendi benimle. Ama yormuş olabilir onu rahatsızlığım. Bir de Amerika'da kaza yaptı, o da yordu Chloe'yi. Onu hiçbir konuda suçlamıyorum. Onun için yaptığım her şey helali hoş olsun. Bir daha evlenebilir yaşı çok küçük sonuçta. Umarım hep mutlu olur.

BEN DAVA AÇMASAM BOŞANMAZDIK

*Evliliği kurtarmak için mücadele etmediniz mi?

Geçmişte çok mücadele ettik. Onardık, onardık ve bir yerde sona geldik. Ve ayrıldık. 4 ay önce yemek yedik, sarıldık, ayrıldık. Sonra ne gördüm, ne konuştum. Barışma söz konusu değil. Kendisi Avustralya'da, diyaloğumuz sıfır. Ben iyi bir eştim, onunla birlikte olduğum müddetçe ona sadık kaldım. Benim için kadın oydu, başka kimseyi gözüm görmedi. Hayatımın üçüncü döneminde, yani orta yaşta sevdiğim tek kadın oydu. Gerçekçi biriyim, kabullendim ayrılığı. Çok uğraştım devam etsin diye ama olmayınca olmuyor. Tek pişmanlığım boşanma davasını benim açmış olmam. Ben açmasam, boşanmazdık. Ama aynı evde yürümeyen bir evliliği devam ettirecektik. 9 senenin mutluluğu yok olmuştu.

* Şu anda kumar oynuyor musunuz?

Oynamıyorum çünkü ona ayıracak param yok. Eskiden çok kazanıyordum, oynuyordum. Benim hayattaki en büyük pişmanlığım kumardır. Yaptığım en kötü şey kumar oynamak. Kendimi şöyle avutuyorum; uyuşturucum, içkim yok sadece kumarım var diye ama bu da çok kötü bir alışkanlık. Kimse bulaşmasın. Cebimde fazla para olunca oynuyorum ne yazık ki.

* Kumarı bıraktığınız dönemler oldu mu?

10 sene hiç kumar oynamadım. Tövbe ettim. Kumar oynamadığım için biriktirdiğim parayla o kadar çok gayrimenkul aldım ki... Mecidiyeköy'de 15 katlı plaza bile almıştım düşün. Sonra bazılarını sattım. Aylık giderim çok yüksek. 11 kişi çalışıyor yanımda. Yeterince konser yapmayınca da giderlerimi karşılamak için zaman zaman satmak zorunda kalıyorum.

AYRILMA SEBEBİMİZ KUMAR DEĞİL, İNATLAŞMA

* Chloe Loughnan ile kumar yüzünden mi boşandınız?

Böyle haberler çıktı basında... Hayır, kumar yüzünden ayrılmadık. Eşim kumar oynamamı istemezdi, kızardı bana kumar konusunda. Zaten onunla birlikteyken casinoya bile inmezdim. Ayrılma sebebimiz kumar değil. Bizim boşanmamız inat üzerine oldu. İki keçinin inatlaşması diyebiliriz. Bir anda "Yürütemiyoruz" dedik ve ayrıldık.

ŞİMDİKİ AKLIM OLSA BEŞ ÇOCUK YAPARDIM

* Niye bu kadar sevdiğiniz bir kadından çocuk yapmadınız?

Kısmet olmadı. Cilt tedavisi gördüğü için hamileliği problemli olabilir dedik. Sonra biraz daha beklemek istedik. Aslında benim hatam. Biraz daha hayatı yaşasın, sonra anne olur dedim. Keşke ertelemeseydik. Şimdiki aklım olsa beş çocuk yapardım. Yanlış yaptım. Ondan çok güzel çocuklarım olurdu.