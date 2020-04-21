Seray Sever kimdir, kaç yaşında? Seray Sever'in eşi kimdir?

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SERAY SEVER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Seray Sever, 27 Şubat 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 1990 yılında TRT'de "Popstop" isimli müzik eğlence programının sunuculuğunu yapmaya başladı. 3 yıl bu görevini sürdürdü. 1995 yılında Emel Müftüoğlu'nun Hovarda klibinde ve Mirkelam'ın Tavla klibinde yer aldı. 1996 yılında, Atv'de "Sabah Şekerleri"nde programını sunmaya başladı.

Daha sonra Erhan Yazıcıoğlu ile Seç Bakalım, Orhan Boran'la "Atv'de Pazar" ve Show TV'de yayınlanan "Şans Kapıyı Çalınca" adlı yarışma programında Kayra Şenocak ile birlikte görev aldı.2001 - 2002 yılları arasında yönetmenliğini Fatih Aksoy'un yaptığı "Dadı" adlı dizide Gülben Ergen, Kenan Işık, Haldun Dormen, Sinem Kobal ile birlikte oynamıştır. Aynı yıl, Show TV'de yayınlanan "Ev Hali" isimli dizi, Atv'de "Aşk Olsun" isimli program, "Dolunay Katili" isimli tiyatro oyunu ve pek çok reklam filminde oynadı.

Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik markası Kiehl's Türkiye'ye getirdi.2008 yılında "Maskeli Beşler: Kıbrıs" filminde Mehmet Ali Erbil, Şafak Sezer, Peker Açıkalın, Melih Ekener, Cengiz Küçükayvaz, Atilla Saruhan, Deniz Akkaya, Hakan Ural ile beraber rol aldı.Seray Sever, 21 yaşında 1994 yılında ilk evliliğini Uğur Kozanoğlu ile yaptı. 5 yıl süren evliliğinden boşandı. Daha sonra Kürşat Başar, Hakan Altun, Ömer Durak gibi isimlerle birlikte olmuştur.

SERAY SEVER'İN EŞİ KİMDİR?

Eşi Eray Sünbül hakkında yeterli bir açıklama bulunmuyor. 2018 yılında 4 yıldır aşk yaşadığı Eray Sünbül ile evlendi. Dün Instagram hesabından paylaşım yapan Sever, eşiyle evliliklerinin ikinci senesini kutladı. Sever paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi: “Nice mutlu, sağlıklı, aşk ve sevgimizin sonsuzluğunu ve gerçekliğini koruduğu yıllarımız olsun biricik aşkım, göz bebeğim kocam”