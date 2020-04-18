Seray Kaya'dan şaşırtan karantina açıklaması: Benim için yeni değil!

Ünlü oyuncu Seray Kaya, Aksam.com.tr'den Yasemin DÖNGEL'e konuştu. Karantina sürecinden Kadın dizisine şaşırtan açıklamalara imza atan Kaya, yaptığı imaj değişikliğinin sebebini de anlattı.

İşte Seray Kaya'nın açıklamaları...

-Malum koronavirüs salgını, herkes gibi ünlülerimiz de bu süreci evde geçiriyor... Siz karantina günlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hepimizin evde geçirmesi gerektiği bir dönemde ben de herkes gibi evimdeyim. Bu süreci olumlu geçirmeye çalışıyorum. Hassas bir dönem ve sağlığımıza, psikolojimize çok dikkat etmeliyiz. Neyse ki bu süreci güzel yönetebildim. Yarım kalan kitaplarımı okuma, bol bol dizi-film izleme şansım oldu. Kendimi geliştirecek şeylerle ilgilenmeye çalışıyorum. Zaten evde (köpeklerim) Pablo ve Jack sayesinde hiç sıkılmıyorum. Şu anda her şey keyifli gidiyor.

-Karantina günlerinde arkadaş ve aile ile görüşmelere ara verildi, insanlar iç dünyasına yöneldi... Mutlaka bir özlem vardır görüşemediklerinizle... İç dünyasına yönelen Seray, neleri fark etti ve neler yaşadı?

Herkesi çok özledim. Umarım en kısa zamanda bu süreci atlatırız ve her şey normale döner. Ben aslında son bir yıldır iç dünyama dönmüş bir şekilde yaşıyordum. Bir takım aydınlanmalar, yeni farkındalıklar, olumlu hesaplaşmalar içindeydim. Bu yüzden benim için yeni bir süreç olmadı ve iyi geldi; herkese de iyi geleceğine inanıyorum. Hepimiz birçok şeyin kıymetini daha çok anlamış olarak döneceğiz bu yolculuktan…

-"En çok özlediğim..." dediğiniz o şey ne oldu evde geçirdiğiniz bu günlerde?

Ailem ve arkadaşlarımla birarada olmayı özledim. Ve en kısa zamanda eskisi gibi büyük masalarda toplanacağız umarım.

-Oldukça fit ve zarifsiniz... Bunun sırrı nedir? Eve kapandığımız ve doyasıya yemek yediğimiz karantina günlerinde formunuzu nasıl koruyorsunuz?

Teşekkür ederim. Durum aslında 2019 yılında aldığım kilolarla değişti. Bu süreç benim çok daha sağlıklı beslenmeme ve spor yapmama yaradı. Her gün sporumu yapmaya özen gösteriyorum ve doyasıya yemek yemekten kaçınıyorum. :) Günde iki öğün ve sağlıklı yemekler yemeye dikkat ediyorum.

-"Karantina bitsin ilk yapacağım..." dediğiniz şey nedir?

Doğayla tekrar bütünleşmek... Bir yerlerde kamp kurmak istiyorum. Çok özledim.

-Biz evlere kapandığımız bu günlerde Seray Kaya'nın saçlarını kısalttığını gördük. Yeni imajınız hayranlarınızda oldukça şaşkınlık yarattı. Peki karantinanın getirdiği bir depresiflikle mi kıyıldı o güzel saçlara, yoksa önceden planlanan bir değişiklik miydi?

Herkes 'o saçlarına nasıl kıydın' diye yorum yaptı. Ama saçlarım çok yıpranmıştı ve biraz dökülmeler olmuştu. Tekrar sağlıklı haline dönmesi için mecburen kısaltmak zorunda kaldık. Bir yandan da iyi oldu. Çünkü hala oynadığım “Şirin” karakteriyle kıyaslanıyorum. Kıvırcık saçlı kıza veda edip yeni bir Seray’la tanışmaları için alıştırma yapmanın zamanı gelmişti. :)

-Peki biraz da sektöre yönelelim... Kadın dizisi bildiğimiz üzere final yaptı. Dizide hayat verdiğiniz Şirin karakteriyle adeta yıldızınız parladı... Size neler kattı bu proje ve karakter?

Harika deneyimler, şahane insanlar kattı. Böyle bir projenin parçası olmaktan çok mutluyum ve şanslıyım. Şirin oyunculuk kariyerimin en özel bölümüne sahip. Kendimi keşfetmemi, sınırları zorlayabildiğimi, daha neler yapabilirimi gösterdi bana. Bu yüzden her bölümü büyük bir zevkle ve heyecanla oynadım.

-Dizide kötü bir karakterdi Şirin. Türk halkı kötü karakterleri gerçek gibi yansıtmayı başaran oyunculara zaman zaman tepki gösterebiliyor... Siz de bu rolün hakkını veren bir oyuncuydunuz. Hayranlarınızdan dışarıda nasıl tepkiler aldınız?

Bu sayede o kadar güzel dönüşler aldım ki bütün her şeye değerdi. En ilginç olayım babaannemle oldu. :) Beraber havalimanındaydık ve orada babannemle ilgilenen bir çocuk vardı. Beni tanıyınca Şirin karakteriyle ilgili ayak üstü sohbet ettik. Babaannem de durumu yanlış anladı. Çocuğun beni rahatsız ettiğini sanıp azarladı ve yanımızdan gönderdi. Ben şoke oldum tabi. Durumu anlatınca babaanneme çok üzüldü. :)

-Peki yeni projelerinizi merak ediyoruz. Görüştüğünüz bir dizi veya sinema projesi mevcut mu?

Görüştüğümüz bir kaç proje vardı fakat bu süreç nedeniyle her şey durdu. Önceliğimiz bu süreci atlatmak.

-Hayranlarınıza ileteceğiniz bir mesajınız var mı?

Lütfen herkes çok dikkat etsin. Bu günlerde evlerimizde kalarak kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım.