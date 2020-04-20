Serap Çelikünal kimdir? Müge Anlı'daki Serap Çelikünal kim? İşte hakkında merak edilenler

Serap Çelikünal kimdir? Müge Anlı'daki Serap Çelikünal kim? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Adana'da yaşayan ve dizilerde rol alan Serap Çelikünal, oğlu Ramazan Çelikünal'ı arıyor. ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan ismin kim olduğu merak ediliyor. Adanalı 48 yaşındaki Serap Çelikünal, 14 yaşındayken taksicilik yapan Nihat Çelikünal (49) ile evlendi. Bir Zamanlar Çukurova oyunları arasında yer alan Çelikünal ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

SERAP ÇELİKÜNAL KİMDİR?

Adanalı 48 yaşındaki Serap Çelikünal, 14 yaşındayken taksicilik yapan Nihat Çelikünal (49) ile evlendi. 15 yaşında ilk bebeğini dünyaya getirdiğini söyleyen Çelikünal, çoğu insan çocuğa hasret kalırken kendisinin ikiz, üçüz, dördüz bebekler dünyaya getirdiğini söylüyor.

14 yaşından 36 yaşına kadar 38 çocuk dünyaya getirdiğini, 5 kez de beşiz hamile kaldığını ancak sağlığı nedeniyle gebeliği sonlandırmak zorunda kaldığını anlatan Çelikünal, "36 yaşıma kadar 22 yılda 5 kez tek, 5 kez ikiz, 1 kez üçüz, 5 kez ise dördüz bebek dünyaya getirdim. Özellikle üçüz ve dördüz bebeklerim yaşamadı. Dördüz dünyaya getirdiğim bebeklerden sadece 2 tanesi yaşıyor. 22 yılda dünyaya getirdiğim 38 bebekten 10'u yaşıyor, 28'i hayatta yok" diyor.

SERAP ÇELİKÜNAL MÜGE ANLI’YA KATILDI

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Serap Çelikunal, 24 yaşında kaybolan oğlunu aramak için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Çelikunal, oğlunun Bipolar hastası olduğunu ve kendisinin yanından hiç ayrılmadığını söyledi.

9 yaşında tiyatroya başlayan ve uzun süredir oyunculuk yapan Serap Çelikunal, Çukurova Üniversitesi'nde memur olaral çalışan 24 yaşındaki oğlunu aramak için geldiği Müge Anlı'da çarpıcı itiraflarda bulundu. 14 yaşında eşine kaçtığını söyleyen Serap Çelikunal, toplamda 38 doğum yaptığını 28 çocuğunun öldüğünü söyledi.