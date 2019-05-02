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  3. Serenay Sarıkaya: Bu bana yapılmış bir saygısızlık

Serenay Sarıkaya: Bu bana yapılmış bir saygısızlık

Serenay Sarıkaya: Bu bana yapılmış bir saygısızlık

Kerem Bürsin’den ayrılan Serenay Sarıkaya ünlü bir iş adamıyla aşk yaşadığı iddiasını yalanladı. Sarıkaya yaptığı açıklamada "Hayatımda kimse olmamakla birlikte üretilen tüm gerçek dışı haberleri ve bunlar üzerinden yapılan yorumları, yaşadığım bu sürece ve bana yapılmış bir saygısızlık olarak görüyorum" dedi.

Serenay Sarıkaya'nın bir işadamı ile aşk yaşadığı iddiası dün bazı haber sitelerinde yer almıştı. Ünlü oyuncu bugün sosyal medya hesaplarından çıkan aşk haberlerini yalanladı. 

Serenay Sarıkaya açıklamasında, "Her gün hayretle yeni bir senaryoya uyanıyorum. Hayatımda kimse olmamakla birlikte üretilen tüm gerçek dışı haberleri ve bunlar üzerinden yapılan yorumları, yaşadığım bu sürece ve bana yapılmış bir saygısızlık olarak görüyorum! Her ilişkinin bitiş sebebi bir başkası olmak zorunda değildir. Lütfen karşılıklı sevgi ve saygımızı kaybetmeyelim" dedi.

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