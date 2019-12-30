Ekranda cümbüş var!

2020’ye merhaba diyeceğimiz anlarda ünlü isimler ya TV’deki programlarla evlere konuk olacak ya konser verecek ya da dudak uçuklatan sahne ücretlerini reddederek evlerinde oturacak. Serenay Sarıkaya, Şükrü Özyıldız, Hande Yener, İrem Derici, Bergüzar Korel, Bengü, Rafet El Roman gibi isimler TV programlarına konuk olurken Hülya Avşar, Sıla ve Sinan Akçıl ise ailesiyle zaman geçirecek. Bu yılbaşında ünlülerin birçoğu da her zaman olduğu gibi Kıbrıs’ta konser verecek.

TV8

Seranay Sarıkaya, Şükrü Özyıldız ve Gupse Özay gibi isimler ‘O Ses Türkiye 2020’de sahne alacak.

TRT1

‘Kalk Gidelim’ dizisinin yılbaşı özel bölümünde İrem Derici ve Ümit Besen konuk oyuncu olacak.

KANAL D

Demet Akbağ ile Yılmaz Erdoğan, yıllar sonra ‘Lütfiye ve Mükremin karakterlerini oynayacak.

ATV

Kenan İmirzalıoğlu, ‘Kim Milyoner Olmak İster’in yılbaşı özel yayınıyla ekranda olacak.

STAR

“Kimler Geldi Kimler Geçti Fikret Şeneş Şarkıları” ünlü isim- ler tarafından selendirilecek.

SHOW TV

‘Güldür Güldür Show’ yeni yıl skeçleriyle yine ekranda kahkaha fırtınası estirecek.