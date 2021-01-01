Şener Şen koronavirüs tedavisinin ardından ilk kez görüntülendi

Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen, koronavirüse yakalanmış ve hayranlarını korkutmuştu. Usta oyuncu kısa bir süre sonra hastanedeki tedavisini tamamlamış ve taburcu olmuştu.



Bir süre evinde dinlenecek olan Şener Şen, gazetecilere görüntü vermemek için hastaneden çıkarken otoparkı tercih etmişti. 79 yaşındaki oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken son halini gören inanamadı.

Şener Şen'in sakal bırakması ve siyahlara bürünmesi dikkat çekti.