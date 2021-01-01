01 Ocak 2021 Cuma 17:04 | Son Güncelleme:
Şener Şen koronavirüs tedavisinin ardından ilk kez görüntülendi
79 yaşındaki Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerine hayat vermiş olan usta oyuncu Şener Şen, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Hayranlarını korkutan Şener Şen, tedavisinin tamamlamasının ardından taburcu olmuştu. Şener Şen'in son halini gören inanamadı.
Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen, koronavirüse yakalanmış ve hayranlarını korkutmuştu. Usta oyuncu kısa bir süre sonra hastanedeki tedavisini tamamlamış ve taburcu olmuştu.
Bir süre evinde dinlenecek olan Şener Şen, gazetecilere görüntü vermemek için hastaneden çıkarken otoparkı tercih etmişti. 79 yaşındaki oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken son halini gören inanamadı.
Şener Şen'in sakal bırakması ve siyahlara bürünmesi dikkat çekti.