Sen Çal Kapımı'nın yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin nasıl tanıştıklarını anlattılar: "Bana bunu yapmayacaksın değil mi?"

Hande Erçel ve Kerem Bürsin birlikte Sen Çal Kapımı dizisindeki Eda ve Serkan rolleriyle büyük bir uyum yakaladı. Ünlü ikili dizideki rollerinin yanı sıra setteki kamera arkası görüntüler ve yaptıkları canlı yayınlarla da sık sık gündeme geliyor.

Büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Kerem Bürsin ve Hande Erçel'ın paylaşımları hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Son olarak Kerem Bürsin'in açtığı ve Hande Erçel'in katıldığı canlı yayın da birçok kişi tarafından izlendi.

NASIL TANIŞTIKLARINI ANLATTILAR

Ünlü ikili yaptıkları canlı yayında, yakışıklı oyuncu Bürsin'in sorusu üzerine nasıl tanıştıklarını anlattı.

Sen Çal Kapımı senaryosunu okuduğunda Hande Erçel isminin henüz belli olmadığını söyleyen Bürsin, o sıra Hande Erçel'in başka bir proje ile ilgilendiğini açıkladı. Güzel oyuncu Erçel, Kerem Bürsin'in kendisini arayarak "Bana bunu yapmayacaksın değil mi?" dediğini aktardı.

Canlı yayın esnasında mesajlaşan ikili başka bir konudaki sırları hakkında "Bu büyük bir pot olur" diye konuşarak konuyu kapattı.