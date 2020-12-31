Hande Erçel'in O Ses Türkiye Yılbaşı paylaşımları mest etti

Fox TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'nın başrol oyuncusu Hande Erçel'den yeni haberler var. Dizideki performansı kadar güzelliği ile son dönemin gözde oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel hayranlarını sevindirmeye devam ediyor.



Fenomen yapım Sen Çal Kapımı'da Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan güzel oyuncunun dizideki Serkan-Eda çift uyumu büyük beğeni toplamayı sürdürüyor.

Öyle ki ünlü dizi çiftinin bir dergi kapağına verdikleri son pozlar olay olmuş ve büyük beğeni toplamıştı.

Hande Erçel hayranlarının karşısına bu kez Acun Ilıcalı'nın gelenek haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı ile çıkacak. Ünlü oyuncu katıldığı yılbaşı programına dair sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni paylaşımlar yaparak hayranlarını adeta mest etti. İşte o paylaşımlar...

Hande Erçel'in "Bol kahkahalı seneler" notunu düştüğü bu paylaşımlarına takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

Öte yandan güzel oyuncu Instagram story'sinden sevenlerine "Sev, yaşa, şükret, yeni yıl dilediğin gibi gelsin" notuyla yılbaşı dileklerinde bulunmayı ihmal etmedi.