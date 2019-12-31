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  3. Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Öykü Gürman: Ceza ile düet yapmayı çok isterim

Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Öykü Gürman: Ceza ile düet yapmayı çok isterim

Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Öykü Gürman: Ceza ile düet yapmayı çok isterim

Son olarak 'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman, geçtiğimiz hafta sonu Kıbrıs'ta sahne aldı.

Güzel şarkıcı, "'Sen Anlat Karadeniz' dizisi bittikten sonra 2 ay, dinlendim. Şimdi konserlerim var ve onlara ağırlık veriyorum" dedi. 

"Rap müzik dinlemeyi çok seviyorum o yüzden de boş vakitlerim de Adamlar grubu, Melek Mahsun, Reynmen, Ceza ve Sagopa Kajmer dinleyerek deşarj oluyorum" diyen şarkıcı, "Ceza büyük hayranı olduğum biri, onunla düet yapmayı çok isterim" diye konuştu. 


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