Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Öykü Gürman: Ceza ile düet yapmayı çok isterim

Güzel şarkıcı, "'Sen Anlat Karadeniz' dizisi bittikten sonra 2 ay, dinlendim. Şimdi konserlerim var ve onlara ağırlık veriyorum" dedi.

"Rap müzik dinlemeyi çok seviyorum o yüzden de boş vakitlerim de Adamlar grubu, Melek Mahsun, Reynmen, Ceza ve Sagopa Kajmer dinleyerek deşarj oluyorum" diyen şarkıcı, "Ceza büyük hayranı olduğum biri, onunla düet yapmayı çok isterim" diye konuştu.