Sen Anlat Karadeniz setinde başlayan aşktan evlilik haberi geldi!

Emre Ön, geçtiğimiz yıl Sen Anlat Karadeniz dizi setinde Göktürk'e evlenme teklifi etmişti. Bu mutlu anlara dizinin oyuncuları da şahitlik etmişti.Bir süre önce romantik anlarına şahitlik eden aşklarının temellerini attıkları diziden ayrılan Emre Ön ile Sanem Göktürk, Trabzon'da yaşıyorlar.

ATV ekranlarının reyting rekortmeni olan dizisi Sen Anlat Karadeniz setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Senem Öztürk ve Emre Ön'ü evliliği, dizinin izleyicilerini de sevindirdi. Sevilen dizinin başrolünde rol alan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu da düğüne sevgilisiyle birlikte katıldı.