Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7075
  • 6,4203
  • 260.023
  • 100396
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Sen Anlat Karadeniz setinde başlayan aşktan evlilik haberi geldi!

Sen Anlat Karadeniz setinde başlayan aşktan evlilik haberi geldi!

Sen Anlat Karadeniz setinde başlayan aşktan evlilik haberi geldi!

Yayınlanmaya başladığı tarihten itibaren çok sevilen Sen Anlat Karadeniz dizisi setinde temelleri atılan Sanem Göktürk ve Emre Ön aşkı evlilikle sonuçlandı. Reyting rekorları kıran dizide karı-koca rollerini paylaşan çift Ankara'da evlendi. Sen Anlat Karadeniz'in başarılı oyuncuları düğün fotoğraflarını Salda Gölünde çektirdiler.

Emre Ön, geçtiğimiz yıl Sen Anlat Karadeniz dizi setinde Göktürk'e evlenme teklifi etmişti. Bu mutlu anlara dizinin oyuncuları da şahitlik etmişti.Bir süre önce romantik anlarına şahitlik eden aşklarının temellerini attıkları diziden ayrılan Emre Ön ile Sanem Göktürk, Trabzon'da yaşıyorlar.

ATV ekranlarının reyting rekortmeni olan dizisi Sen Anlat Karadeniz setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Senem Öztürk ve Emre Ön'ü evliliği, dizinin izleyicilerini de sevindirdi. Sevilen dizinin başrolünde rol alan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu da düğüne sevgilisiyle birlikte katıldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gülşen ve Azur Benan'ın alışveriş keyfi
Demet Akalın bombayı patlattı! 'Benim konserime mi getirdin'
Ünlü oyuncu paylaştı kimse inanamadı
Burcu fena patladı: Şoke eden yöntemlerle...
Şarkıcı Berkay 2. kez baba oldu! Hoş geldin Zeynep
<p>Güney Afrika’da safari yapmak için yola çıkan turistlerin karşısına çıkan fil, turistlerin bulund

Fil, Safari Aracına Saldırdı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Erbil’de restorana silahlı saldırı! Türk diplomat şehit oldu, 2 diplomat yaralı

2 hafta boyunca yumurtanın beyazını tüketirseniz ne olur?