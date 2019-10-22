Sen Anlat Karadeniz final mi yapıyor? Sen Anlat Karadeniz sevenlerine üzücü haber..

Sen Anlat Karadeniz final mi yapıyor? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. 2018 yılından bu yana Çarşamba günlerinin reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz için üzücü haber geldi. Dizinin final ile ilgili haberini Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu dün köşesinden duyurdu. Sen Anlat Karadeniz final mi yapıyor? sorusunun yanıtı haberimizde..

SEN ANLAT KARADENİZ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Dizinin final haberini Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu dün köşesinden duyurdu.

Eyüboğlu'nun yazısının iligli bölümünde şu ifadeler yer aldı:

ATV’nin, ilk bölümün ekrana geldiği 24 Ocak 2018’den bu sezon başına kadar, çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizisi ‘Sen Anlat Karadeniz’ sevenlerini üzecek bir haberim var.

İlk bölümünden itibaren Trabzon’da çekilen dizinin yapımcılığının yanı sıra yazanı ve yönetenlerinden biri olan Osman Sınav’a sordum ‘Sen Anlat Karadeniz’in akıbetini...

Çünkü İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe’nin başrollerini paylaştığı projenin geleceğine dair televizyon dünyasında birçok söylenti söz konusuydu.

Sınav, dizinin 64’üncü bölümle ‘final’ yapıp, ATV seyircisine veda edeceğini açıkladı.

Sınav, ATV’ye çekeceği yeni dizi üzerinde çalıştıklarını, henüz cast aşamasına gelmediklerini de söyledi.

Bir bilgi daha vereyim. ATV, ‘Sen Anlat Karadeniz’in ardından çarşamba akşamlarına TRT1’den bu sezon transfer ettiği ‘Kuruluş: Osman’ dizisini koyacak.